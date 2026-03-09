Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 486'ya, yaralı sayısı 1313'e yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı. Saldırılar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'e, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
