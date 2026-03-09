Lübnan: İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 517.000'e Yükseldi

BEYRUT, 9 Mart (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan hükümetinin yardım platformu aracılığıyla kayıt altına aldığı yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık olarak 517.000'e ulaştığını söyledi.

Es-Seyyid pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ülke genelinde saldırılarını sürdürürken, yerinden edilen 117.228 kişinin şu anda Lübnan genelinde 538 resmi barınakta kaldığını, diğerlerinin ise moza-relief.com platformu aracılığıyla barınakların dışında çevrim içi olarak kayıt yaptırdığını söyledi.

Bakan, hem barınaklarda kalan hem de kalmayan yerinden edilmiş kişilere, yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için platform üzerinden kayıt yaptırma çağrısında bulundu.

Es-Seyyid ayrıca, 429 barınağın Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından işletilen sağlık merkezlerine doğrudan bağlı olduğunu ve temel tıbbi hizmetlerin takibinin sağlandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua