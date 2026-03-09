Haberler

Lübnan: İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 517.000'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan hükümetinin yardım platformu aracılığıyla kayıt altına alınan yerinden edilen kişi sayısının 517.000'e ulaştığını açıkladı. Bakan, şu anda 117.228 kişinin resmi barınaklarda kaldığını belirtti.

BEYRUT, 9 Mart (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan hükümetinin yardım platformu aracılığıyla kayıt altına aldığı yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık olarak 517.000'e ulaştığını söyledi.

Es-Seyyid pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ülke genelinde saldırılarını sürdürürken, yerinden edilen 117.228 kişinin şu anda Lübnan genelinde 538 resmi barınakta kaldığını, diğerlerinin ise moza-relief.com platformu aracılığıyla barınakların dışında çevrim içi olarak kayıt yaptırdığını söyledi.

Bakan, hem barınaklarda kalan hem de kalmayan yerinden edilmiş kişilere, yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için platform üzerinden kayıt yaptırma çağrısında bulundu.

Es-Seyyid ayrıca, 429 barınağın Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından işletilen sağlık merkezlerine doğrudan bağlı olduğunu ve temel tıbbi hizmetlerin takibinin sağlandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor