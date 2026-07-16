Lübnan Çevre Bakanı: İsrail Saldırılarının Çevreye Verdiği Hasar 512 Milyon Doları Aştı

BEYRUT, 16 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn, 2023'ten bu yana ülkenin güneyinde 7.000 hektardan fazla ormanın ve ağaçlık alanın yandığını belirterek, savaşın çevreye verdiği zararın 512 milyon ABD dolarını aştığını söyledi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zeyn çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını çevreye karşı işlenen suçlar olarak nitelendirerek, savaşın genel olarak neden olduğu 11 milyar dolarlık zararın içinde çevreye verilen zararın da yer aldığını belirtti.

Zeyn, hükümetin karşı karşıya olduğu mali kısıtlamalara ve sahadaki karmaşık güvenlik durumuna rağmen, kapsamlı bir çevresel rehabilitasyon planı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail ile Lübnan arasında kısa süre önce sınır ötesi çatışmaları durdurmak amacıyla imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyindeki askeri operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: Xinhua