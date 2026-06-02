İsrail'in işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askeri yaralandı

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü dron ile düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü dron ile yapılan saldırıda 1'i orta, 3'ü hafif derecede olmak üzere 4 İsrail askerinin yaralandığı, yaralı askerlerin tedavi için tahliye edildiği aktarıldı.

Gazetede daha önce çıkan haberde Hizbullah'ın termal ve gece görüşlü fiberoptik dronlar kullanarak etkili saldırılar yapmaya başladığı ve bunun İsrail ordusunda endişeye yol açtığı kaydedilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.