Lübnan'da, ateşkes öncesinde İsrail saldırılarında ölen 29 kişi için cenaze töreni yapıldı

Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 29 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan kalabalık, Hizbullah bayrakları taşırken, cenazeler daha sonra ailelerine teslim edildi ve mezarlıkta toprağa verildi.

Nebatiye'nin Kef Sir beldesindeki törene onlarca kişi katıldı.

İsrail saldırılarında veya ordusuyla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ve çoğu Hizbullah mensubu 29 kişi için düzenlenen törende, cenazeler daha sonra ailelerine teslim edildi.

Hizbullah bayrakları ve ölenlerin posterlerinin taşındığı törenin ardından cenazeler, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Söz konusu kişilerin, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkes öncesinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
