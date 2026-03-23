İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1039'a çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 1039'a ulaştığını ve yaralı sayısının 2876'ya çıktığını açıkladı. İsrail'in yoğun hava saldırıları ve karasal işgal girişimleri devam ediyor.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 1039'a, yaralı sayısının ise 2 bin 876'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
