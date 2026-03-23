Haberler

Lübnan'da İsrail'in saldırı tehdidi karşısında zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 1 milyon 160 bini geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının 1.162.237'ye yükseldiğini açıkladı. Barınma merkezlerine başvuranların sayısı ise sürekli artıyor.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğu belirtti.

Açılan 645 barınma merkezine 133 binden fazla kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşan Bakan Seyyid, yerinden edilenlere gerekli hizmetleri sunmak için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle koordineli çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
