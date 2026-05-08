Lübnan: Ateşkese Rağmen Devam Eden İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 2.727'ye Yükseldi

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.727'ye, yaralı sayısının ise 8.438'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'in perşembe öğleden sonra Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ajans ayrıca, çarşambayı perşembeye bağlayan gece düzenlenen saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Şama köyündeki İsrail askeri araç konvoyunu roket saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi. Örgüt ayrıca, Bint Cubeyl'de İsrail'e ait bir Merkava tankını insansız hava aracıyla (İHA) tam isabetle vurduklarını, ardından bölgeye müdahale için gelen araçlara topçu ateşi açtıklarını belirtti.

Bölgesel gerilimlerin etkisiyle başlayan ve haftalar süren sınır ötesi çatışmalar, geçen ay İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese rağmen devam etti.

