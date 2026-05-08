Haberler

Lübnan: Ateşkese Rağmen Devam Eden İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 2.727'ye Yükseldi

Lübnan: Ateşkese Rağmen Devam Eden İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 2.727'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.727'ye, yaralı sayısının ise 8.438'e ulaştığını açıkladı. Son hava saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybederken, Hizbullah İsrail askeri hedeflerine roket saldırıları düzenledi.

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2.727'ye, yaralı sayısının ise 8.438'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'in perşembe öğleden sonra Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ajans ayrıca, çarşambayı perşembeye bağlayan gece düzenlenen saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Şama köyündeki İsrail askeri araç konvoyunu roket saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi. Örgüt ayrıca, Bint Cubeyl'de İsrail'e ait bir Merkava tankını insansız hava aracıyla (İHA) tam isabetle vurduklarını, ardından bölgeye müdahale için gelen araçlara topçu ateşi açtıklarını belirtti.

Bölgesel gerilimlerin etkisiyle başlayan ve haftalar süren sınır ötesi çatışmalar, geçen ay İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese rağmen devam etti.

Kaynak: Xinhua
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Kayınvalidesi tarafından öldürülen damat böyle tehditler savurmuş
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Süper Lig'e çıkma hayalleri yarım kalınca isyan etti: Hepinizi Allah'a havale ediyorum

Hedefinde o isimler var: Hepinizi Allah'a havale ediyorum
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı

Çöp evden büyük bir dramla birlikte çıkmıştı! Son hali şaşırttı