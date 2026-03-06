Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e, yaralı sayısı 683'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, saldırılar nedeniyle 96 bin kişi yerinden edildi.

Lübnan, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek

İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı ülkeye destek
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki

ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır