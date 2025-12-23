İsrail'e Ait İha, Lübnan'ın Güneyinde Bir Otomobili Vurdu: 3 Ölü

SAYDA, 23 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentindeki Aktnayt-Kuneytra-Maamariye yolunda İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan bir otomobil, 22 Aralık 2025.

Lübnan kaynaklarına göre, pazartesi günü İsrail'e ait bir İHA'nın, ülkenin güneyinde bir otomobili hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)