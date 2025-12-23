Haberler

İsrail'e Ait İha, Lübnan'ın Güneyinde Bir Otomobili Vurdu: 3 Ölü

Güncelleme:
Sayda kentinde gerçekleşen olayda, İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alınan otomobilde 3 kişi yaşamını yitirdi.

SAYDA, 23 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentindeki Aktnayt-Kuneytra-Maamariye yolunda İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan bir otomobil, 22 Aralık 2025.

Lübnan kaynaklarına göre, pazartesi günü İsrail'e ait bir İHA'nın, ülkenin güneyinde bir otomobili hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
