Lübnan'da İsrail Hava Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti
Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.
SAYDA, 21 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda cenaze törenine katılan insanlar, 20 Kasım 2025.
Lübnan Sağlık Bakanlığı salı günü ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel