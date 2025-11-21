Haberler

Lübnan'da İsrail Hava Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

SAYDA, 21 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda cenaze törenine katılan insanlar, 20 Kasım 2025.

Lübnan Sağlık Bakanlığı salı günü ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.