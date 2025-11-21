Lübnan'da İsrail Hava Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

SAYDA, 21 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda cenaze törenine katılan insanlar, 20 Kasım 2025.

Lübnan Sağlık Bakanlığı salı günü ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Mülteci Kampı'nda düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)