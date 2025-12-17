İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı

SEBLİNE, 17 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın Sebline kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan bir kamyonun önünde duran Lübnan ordusuna mensup askerler, 16 Aralık 2025.

Resmi ve güvenlik kaynaklarına göre, İsrail'in salı günü öğleden sonra Lübnan'ın güneyi ile Lübnan Dağı'nın Chouf bölgesinde araçları hedef alan hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)