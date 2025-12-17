Haberler

İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi: 2 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Lübnan'ın Sebline kasabasında, İsrail'e ait bir insansız hava aracının hedef aldığı bir kamyonda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, 16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti.

SEBLİNE, 17 Aralık (Xinhua) -- Lübnan'ın Sebline kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan bir kamyonun önünde duran Lübnan ordusuna mensup askerler, 16 Aralık 2025.

Resmi ve güvenlik kaynaklarına göre, İsrail'in salı günü öğleden sonra Lübnan'ın güneyi ile Lübnan Dağı'nın Chouf bölgesinde araçları hedef alan hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
