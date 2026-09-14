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Lübnan'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail askerlerinin makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail askerlerinin makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesi yönüne makineli tüfeklerle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan belde sakinlerinden bir kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürdü. İsrail ordusu, Cezzin ilçesindeki Cermak yoluna hava saldırısı düzenledi.

Güneydeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesini aralıklarla topçu ateşine tutan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesindeki Hadasa beldesinin çevresini de 155 milimetrelik top mermileriyle hedef aldı.

İsrail askerleri ayrıca Merceyun ilçesine bağlı Kantara beldesi çevresinde büyük bir patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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