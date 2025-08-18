Lübnan'da Hizbullah'ın Silahsızlandırılması Kararı Tartışmaları Devam Ediyor

Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri, İsrail yükümlülüklerini ve ateşkese dair anlaşma şartlarını yerine getirmeyi reddettiği sürece Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair herhangi bir kararın uygulanamayacağını belirtti.

Al Arabiya televizyonuna konuşan Berri, hükümetin silahların yalnızca devlette toplanması kararına ilişkin diyalog çağrısı yapacağını ifade ederek, kararın mevcut şekliyle uygulanamayacağını vurguladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul edeceğini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusundaki görüşlerini dinleyeceğini bildiren Berri, ancak kendisine herhangi bir öneri sunmayacağını aktardı.

Berri, İsrail yükümlülüklerini ve ateşkese dair anlaşma şartlarını yerine getirmeyi reddettiği sürece Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair herhangi bir kararın uygulanamayacağını kaydetti.

Silahlarının toplanması kararı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın, gücünden vazgeçmeyi ve bu yönde yapılan baskıları kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Şii bakanlar, kabine toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk edenlerden Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.