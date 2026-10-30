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Lübnan'da ele geçirilen patlayıcılar için 13 Hizbullah mensubuna iddianame düzenlendi

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Lübnan'da yargıç Claude Ghanem, Dahr el-Baydar'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 13 Hizbullah mensubu hakkında iddianame düzenledi. Şüpheliler iç güvenliğe saldırı ve patlayıcı bulundurmakla suçlanırken dosya tutuklama kararları için soruşturma hakimine sevk edildi.

Lübnan'da Askeri Mahkeme nezdindeki hükümet komiseri??????? yargıç Claude Ghanem, ülkenin doğusundaki Dahr el-Baydar kontrol noktasında bu ayın başında ele geçirilen patlayıcılarla ilgili Hizbullah mensubu 13 kişi hakkında iddianame düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre yargıç Ghanem, olayla ilgili 13 Hizbullah mensubu hakkında suçlamada bulundu. Bu kişilerden 8'inin adı bilinirken, diğer 5 kişinin yalnızca takma adlarıyla tanındığı belirtildi.

Hakkında iddianame düzenlenenler arasında tutuklu Ali el-Kurdi ile Heysem Emhaz da yer alıyor.

Şüpheliler devletin iç güvenliğine saldırmak, devlet yasalarını ihlal eden suçlar işlemek, hükümet kararlarına aykırı davranmak, silah ve patlayıcı bulundurmak ve devletin otoritesini zedelemeyi amaçlayan yasa dışı örgüt kurmakla suçlandı.

Yargıç Ghanem, şüphelileri ve dosyayı soruşturmanın yürütülmesi ve gerekli tutuklama kararlarının çıkarılması için Askeri Mahkeme 1. Soruşturma Hakimi Gade Ebu Alvan'a sevk etti.

Lübnan'ın doğusunda ele geçirilen patlayıcılar

Lübnan basını, 10 Ekim'de güvenlik güçlerinin doğudaki Bekaa'dan Beyrut'a giden bir kamyonu Dahr el-Baydar bölgesinde durdurarak içindeki patlayıcılara el koyduğunu ve 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da 12 Ekim'de Beyrut ve çevresine giden bir kamyonda yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildiğini doğrulayarak, sevkiyata ilişkin soruşturmanın kararlılıkla yürütüleceğini belirtmişti.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloku" milletvekili Hasan Fadlallah ise 15 Ekim'de, ele geçirilen patlayıcıların kendilerine ait olduğunu ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını ve araç ile içindekilerin iade edilmesini istemişti.

Kaynak: AA
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