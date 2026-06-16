Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Selam son gelişmeleri görüştü

İsrail'in ateşkese ve ABD- İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Başbakan Selam'ı kabul etti.

Görüşmede yerel ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan Avn, Hicri yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda Lübnanlılara birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Avn, "Bugün her zamankinden daha fazla, eşsiz bir model olarak ulusal birliğimizi pekiştirmeye, devlet kurumları etrafında kenetlenmeye ve ülkemizi kuşatan tehlikelerle mücadele için insani ve milli dayanışmamızı güçlendirmeye davetliyiz. Bu, Lübnan'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmelerin, Lübnan halkının yaşadığı sıkıntıların sona ermesine, işgal altındaki toprakların kurtarılmasına ve Lübnanlıların özlem duyduğu onur, saygınlık ve huzurun sağlanmasına katkı sunmasını temenni eden Avn, tüm Lübnanlıların Hicri yeni yılını kutladı.

Avn, dün, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlaması ve güvenlik ile istikrarı güçlendirecek diplomatik çözümlerin önünü açması temennisinde bulunmuştu.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.