Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Hizbullah, İsrail kuvvetlerini Litani Nehri'nin güneyinde hedef aldı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan saldırısının Litani Nehri'nin güneyi dışındaki bir bölgeden gerçekleştirildiğini belirterek, Tel Aviv'e ülkesine yönelik saldırıları durdurması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, "Beşli Komite" üyelerini kabulü sırasında, Hizbullah'ın saldırısının Litani Nehri'nin güneyinin dışından gerçekleştiğini ifade etti.

Avn, Bakanlar Kurulu'nun pazartesi günü aldığı; savaş ve barış kararının yalnızca Lübnan devletinin yetkisinde olduğunu teyit eden ve yasa dışı askeri ile güvenlik faaliyetlerini yasaklayan kararın "egemen ve geri dönülmez" olduğunu vurguladı.

Söz konusu kararın Lübnan'ın tüm bölgelerinde uygulanması görevinin Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine verildiğini kaydeden Avn, Beşli Komite ülkelerinden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapmalarını istedi.

ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'dan oluşan Beşli Komite, Lübnan'da cumhurbaşkanlığı boşluğunun ardından siyasi krizin tırmanması üzerine kurulmuştu.