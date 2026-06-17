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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki BM Barış Gücü Komutanı ile görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Diodato Abagnara ile bir araya gelerek güney Lübnan'daki güvenlik durumu, UNIFIL'in faaliyetleri ve karşılaştığı zorlukları ele aldı. Görüşmede ayrıca UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Diodato Abagnara ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL Komutanı Abagnara'yı kabul etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza'nın da katıldığı görüşmede, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu, UNIFIL'in faaliyetleri ve görev bölgesindeki hareketleri sırasında karşılaştığı zorluklar ile engellemeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki görev süresinin sona ermesinin ardından izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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