Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Suriye Yaptırımlarının Kalkması Mültecilerin Dönüşüne Fırsat Olacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye'ye yönelik yaptırımların kalkmasıyla mültecilerin memleketlerine geri dönmelerine fırsat olabileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü'nden (MEI) bir heyeti başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Suriye ile sınır hattındaki gelişmeleri bizzat kendisinin takip ettiğini, ordunun da aldığı güvenlik önlemleriyle hem kaçakçılığı engellediğini hem de sivillerin sınır kapılarından güvenli seyahatlerini sağlamaya çalıştığını aktaran Avn, Lübnan ile Suriye arasında çözüm bekleyen konular için bazı toplantıların gerçekleştiğine işaret etti.

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmeleri gerektiğini dile getiren Avn, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kalkması durumunda Suriyeli mültecilerin memleketlerine geri dönmeleri için fırsat olabileceğini belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki duruma da değinen Avn, ordunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya çalıştığını ancak İsrail'in 5 noktadaki işgalini sürdürmesiyle Lübnan ordusunun güneyin tüm bölgelerinde konuşlanmasına engel olduğunu kaydetti.

ABD'nin İsrail'e baskı kurarak söz konusu noktalardaki işgale son vermesi çağrısında bulunan Avn, Hizbullah'ı silahsızlandırma konusuna işaretle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahları devletin tekelinde tutma kararından geri dönüş olmayacak. Çünkü bu karar, Lübnanlıların çoğu tarafından desteklendiği gibi dost ve kardeş ülkelerden de destek görüyor. Silahları toplama süreci ülkede güvenlik sorunlarına yol açmayacak bilakis diyalogla olacak."

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın güven ve istikrarlı olmasının ABD çıkarına olduğunu, Washington'un bu nedenle kendilerine yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu sürede Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.