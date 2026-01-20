Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ordunun Litani Nehri'nin güneyinde tek başına kontrolü sağladığını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun, ülkenin güneyinde yer alan Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede tek başına kontrolü sağladığını ve İsrail'in saldırılarına rağmen silahların toplanmasına yönelik çalışmalarını da sürdüğünü ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'da akredite diplomatik misyon temsilcilerini başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Burada konuşan Avn, Lübnan ordusuna destek amacıyla düzenlenecek uluslararası konferansın 5 Mart'ta Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde yapılacağının kesinleştiğini bildirdi. Avn, konferansa ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Katar ve Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkenin katılacağını belirtti.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Avn, Lübnan'ı "Arap ve uluslararası meşruiyet içindeki doğal konumuna yeniden taşımayı" hedeflediklerini vurguladı.

Silahların devletin tekelinde toplanmasına ilişkin sürece de değinen Cumhurbaşkanı Avn, ordunun, ülkenin güneyinde yer alan Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede artık "fiilen tek başına kontrolü sağladığını" kaydetti.

Avn, Lübnan ordusunun İsrail'in provokasyon ve saldırılarına rağmen silahları toplama görevini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında da ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 8 Ocak'ta Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngören "planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını" duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceklerini vurguluyor.

Son olarak, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik sürecin ikinci aşamasını kararlılıkla hayata geçireceklerini ifade etmişti.