Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Katar Emiri ile İkili İlişkileri Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ilişkileri ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Avn, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Liderler, Lübnan ile Katar arasındaki ilişkilerin yanı sıra Lübnan'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında bunun önemli ve tarihi bir ziyaret olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Lübnan'ı istikrarlı görmek istiyoruz, bunun için hem içeriden hem dışarıdan olumlu işaretler var. Katar da orduya desteklerini sürdürmenin yanı sıra elektrik, enerji ve Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu herhangi bir alanda destek vermeye hazır."

Cumhurbaşkanı Avn da Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamak üzere görevini tam olarak yerine getirmeye çalıştığını ancak İsrail'in bazı noktalarda sürdürdüğü işgalle buna engel olduğunu belirtti.

Avn, İsrail'in güneydeki bölgelere yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve bugün de bir saldırı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Lübnan'ın iç barışını koruma konusunda mutabık kalan liderler, Lübnan'da silahı devletin tekelinde tutma konusu başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Avn'ın yemin töreninde söylediklerinin hayata geçmesinin kaçınılmazlığını vurguladılar.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmedi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.