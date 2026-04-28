Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ülkenin güneyinde arama kurtarma ekiplerini hedef aldığı saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Mecdel Zun beldesinde arama kurtarma ekiplerini hedef aldığı saldırıyı kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, söz konusu olayı kınayarak, bunun yardım ve kurtarma ekiplerini hedef alan saldırıların devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, bu saldırının, İsrail'in sivilleri, sağlık ve kurtarma çalışanlarını koruyan uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 sivil savunma görevlisinin ailelerine, Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürü Tuğgeneral İmad Hureyş'e ve görev arkadaşlarına başsağlığı dileyen Avn, Lübnan'da zor bir dönemden geçildiğini ve sivil savunma ile insani, sağlık ve kurtarma ekiplerinin büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurguladı.

Başbakan Selam da saldırının "savaş suçu" olduğunu söyledi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mecdel Zun beldesinde sivil savunma ekiplerinin hedef alınmasının "yeni bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan Mecdel Zun beldesinde sivil savunma unsurlarının insani görevlerini yerine getirirken hedef alınarak hayatını kaybetmesinin, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalini teşkil ettiğini ifade etti.

Selam, hükümetin İsrail'i ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini durdurmaya zorlamak için tüm çabayı göstereceğini ifade etti.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde arama kurtarma ekiplerini hedef aldığı saldırıda, 3'ü sivil savunma görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.