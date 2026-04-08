Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Uluslararası çabalara rağmen İsrail saldırganlığa devam ediyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgede gerilimin engellenmesi için uluslararası çabalara rağmen İsrail'in "saldırganlığa devam ettiğini" belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu belirten Avn, " Lübnan, savaşı durdurmak için Avrupa ve Belçika'nın her türlü desteğini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Avn, ülkesine yönelik saldırılara dikkati çekerek, " İsrail, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Bekaa ve güney bölgelerine yönelik vahşi bombardımanını sürdürmekte, sivilleri hedef almakta ve yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan katliamlar gerçekleştirmektedir." dedi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğünü vurgulayan Avn, "Bölgede gerilimi dizginlemeye yönelik uluslararası çabalara rağmen İsrail saldırganlığının devam ettiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Avn, daha önce açıkladıkları "müzakere girişimi" konusundaki çağrıyı da yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

" Lübnan, askeri gerilimin durması için Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması konusunda doğrudan müzakerelerin yapılacağı girişime bağlı olmayı sürdürüyor.

Ancak, İsrail saldırılarını sürdürmekte ve karşılık vermeyi reddediyor. Lübnan, silahın devlet elinde olması ve devlet otoritesinin tüm ülke topraklarında hakim kılınması ilkesine bağlı."

Prevot ise Belçika ve Avrupa Birliği'nin Lübnan'a siyasi ve insani düzeyde gerekli desteği sunmaya hazır olduğunu ifade ederek sosyal, sağlık ve kalkınma alanındaki yardım miktarını iki katına çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

İsmini açıklamak istemeyen Lübnanlı bir yetkili, AA muhabirine ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmesi konusunda, "Çeşitli düzeylerde temaslar devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesini sağlamak amacıyla bu temasları yürütüyor." demişti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.