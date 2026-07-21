Trump'la görüşen Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Nihai hedef İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirterek, nihai hedeflerinin "İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek olduğunu" söyledi.

Avn, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür eden Avn, "Lübnan'ın artık barış içinde yaşamasının zamanı geldi. Bunu birlikte başarabiliriz." dedi.

Çerçeve anlaşmasının "tarihi bir başarı" olduğunu ifade eden Avn, "Nihai hedef İsrail'le düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek." diye konuştu.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ülkenin güneyinden olduğunu ve saldırıların sona erdirilmesini desteklediğini belirten Avn, Berri'nin bu doğrultuda büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Lübnan'ın ve tüm bölgenin istikrar ile güvenliğe kavuşmasının zamanının geldiğini dile getiren Avn, Lübnan ordusunun ülkenin istikrarının temel direği olduğunu vurgulayarak, orduya ve komuta kademesine güvendiğini ifade etti.

Trump'tan siyasi destek talep ettiğini dile getiren Avn, "Başkan Trump'ın bölgede barışın hakim olması yönündeki vizyonunun hayata geçirilmesinin zamanı geldi." şeklinde konuştu.

Avn, Trump'ın bölgeye ilişkin barış ve istikrar vizyonunun kendi yaklaşımıyla örtüştüğünü vurgulayarak, bunu birlikte gerçekleştirebileceklerine inandığını sözlerine ekledi.