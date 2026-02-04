Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in, ülkesinin güneyine "kimyasal madde" atmasını kınadı

Güncelleme:
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güney Lübnan'a kimyasal maddeler püskürtmesini kınadı ve bunun Lübnan'ın egemenliğine bir saldırı olduğunu belirtti. Avn, Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli önlemleri almasını talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine kimyasal maddeler püskürtmesini kınayarak, bunun "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden bir eylem" olduğunu belirtti.

Avn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Şubat'ta Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki bazı köy ve beldelere içeriği bilinmeyen kimyasal maddeler attığını hatırlattı.

Bunu kınayan Avn, İsrail'in bu eyleminin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini vurgulayarak, söz konusu uygulamaların tarım arazilerini ve vatandaşların geçim kaynaklarını hedef aldığını, halkın sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğinin korunması çağrısında bulunan Avn, Dışişleri Bakanlığından, gerekli tüm hukuki ve diplomatik adımların atılmasını ve ilgili uluslararası mercilere şikayette bulunulmasını istedi.

