Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Bahreyn Kralı'yla Lübnan'a büyükelçi atamasını temenni etti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Al Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki genel durum ve son gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Avn, Bahreyn'in Lübnan'a büyükelçi atamasını ve iki ülke arasındaki hava ulaşımının yeniden başlatılmasını temenni etti.

Bahreyn Kralı Al Halife de iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgulayarak, ülkesinin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA