Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD ve Katarlı yetkililerle ateşkesin kalıcı hale getirilmesini görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve Katarlı yetkililerle Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve bu amaçla bir mekanizma oluşturulması konularını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durması ve bu kapsamda atılması gereken adımların ele alındığı ifade edildi.

Tarafların ayrıca bu amaç doğrultusunda bir mekanizma oluşturulması ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan tarafı bu ateşkesin kalıcı hale gelmesini ve İsrail'in işgal ettiği alanlardan çekilmesini talep edioyor.

Öte yandan İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Taraflar mutabakatta Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın son bulmasının yer aldığını vurguladı.

İran'ın, ABD ile imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan uzlaşı üzerine Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği bildirilmişti.