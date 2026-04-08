Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD ile İran arasında, Pakistan arabuluculuğunda sağlanan 15 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Avn, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın çabalarına dikkati çekti.

Krizlere yol açan tüm sorunların son bulmasını temenni eden Avn, kalıcı istikrarın, bölgedeki her ülkenin egemenliğinin korunmasına dayanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan devletinin, bölgesel barışın ülkeyi de kapsaması için çabalarını sürdüreceğini belirten Avn, bu sürecin kalıcı ve istikrarlı olması gerektiğini belirtti.

Avn, Lübnan'da devletin tüm topraklar üzerindeki tam egemenliğinin sağlanması, işgal altındaki bölgelerin özgürleştirilmesi ve savaş ile barış kararının yalnızca anayasal kurumların yetkisinde olması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede Avn, Lübnan'ın çıkarlarını korumaya yönelik her türlü müzakerenin yürütülmesinin yalnızca devletin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.