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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'den İsrail'e çerçeve anlaşması için baskı istedi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'den İsrail'e çerçeve anlaşması için baskı istedi
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in haziranda varılan çerçeve anlaşmasını uygulaması ve güneydeki yıkımı durdurması için ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istedi. Avn, gecikmenin gerilimi sürdürüp yerinden edilenlerin dönüşünü engelleyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesinin güneyinde işgal ettiği beldelerde yıkıma son vermesi ve haziranda varılan çerçeve anlaşmasını uygulaması için ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD Kongresi üyeleri Darin LaHood ve Josh Gottheimer ile beraberlerindeki heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabde Sarayı'nda kabul etti.

Avn, ülkesinin ABD öncülüğünde İsrail'le imzalanan çerçeve anlaşmasına tam olarak bağlı kaldığını, ancak İsrail'in anlaşmanın hükümlerine uymadığını belirtti.

ABD'ye, İsrail'in anlaşmayı uygulaması için baskı yapma çağrısında bulunan Avn, İsrail'in güneyde işgal ettiği beldelerde yürüttüğü patlatma, arazi düzleme ve yıkım faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in anlaşmayı uygulamakta gecikmesinin güneydeki gerilimi sürdüreceğini ifade eden Avn, bunun devlet otoritesinin bölgeye yayılmasını ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini de engelleyeceğini kaydetti.

Avn, ordunun geniş çaplı görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli imkanların sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

LaHood ise Avn'ın Lübnan'ın egemenliğini koruma ve devlet otoritesini güçlendirme çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Lübnan'a ve tüm bölgeye istikrarı yeniden getirme fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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