İran ve İsrail arasındaki saldırılar sürerken Lübnan Cumhurbaşkanı, ABD Büyükelçisi ile görüştü

İran ve İsrail arasındaki saldırılar devam ederken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa'yı kabul etti.

Büyükelçi İsa, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin seyrini ve Lübnan'daki mevcut durumun sona erdirilmesine yönelik çabaları Cumhurbaşkanı Avn ile ele aldıklarını belirtti.

Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun Washington'da başlamasının planlandığına işaret eden İsa, müzakerelerin devam etmesinin Lübnan ve bölgedeki genel sürece olumlu katkı sağladığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan dosyasını yakından takip ettiğini kaydeden İsa, "Cumhurbaşkanı Avn'ın tercih ettiği müzakere yolunu destekliyoruz. Bu yaklaşım, Lübnan halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi yönünde ilerleme kaydetmemize yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi İsa, İsrail'in dün başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırısına işaret ederek, bunun "siyasi bir mesaj" niteliğinde olduğunu belirtti ve ABD'nin çatışmaların daha fazla genişlememesine karar verdiğini ifade etti.

İsa, "Geri dönüşü olmayan bir aşamaya ulaştık. Buzlar kırıldı ve Lübnan'ın krizden çıkmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avn-İsa görüşmesinin İran ile İsrail arasındaki saldırıların devam ettiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.