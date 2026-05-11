Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı ile ABD Büyükelçisi görüşmesinde İsrail saldırılarının durdurulması vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile yaptığı görüşmede, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve saldırılarının durdurulması için baskı yapılmasının önemini vurguladı. Görüşmede, bu hafta yapılacak Lübnan-İsrail toplantısına dair son gelişmeler de ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile yaptığı görüşmede, İsrail'e ateşkes ihlallerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapılmasının önemini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Büyükelçi İsa'yı kabul etti.

Görüşmede Avn ile İsa, bu hafta Washington'da yapılacak üçüncü Lübnan-İsrail toplantısına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Avn, İsrail'e ateşkese uyması, saldırılarını durdurması, ayrıca güneyde işgal altında tuttuğu bölgelerde evlerin yıkılması ve iş makineleriyle tahrip edilmesine son verilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ise Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıları sürüyor.

İsrail ve Lübnan arasında ABD öncülüğünde yürütülen görüşmeler kapsamında taraflar, 14 ve 23 Nisan'da Washington'da bir araya gelmişti. Heyetler düzeyinde yapılacak üçüncü tur görüşmeleri ise 14 ve 15 Mayıs'ta yine Washington'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasında karar

Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret

Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasında karar

Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Görüntü Türkiye'den! Görenler bir daha baktı

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar