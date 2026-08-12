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Lübnan Cumhurbaşkanı ABD'li General ile Müzakereleri Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı ABD'li General ile Müzakereleri Görüştü
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'ta ABD'li General Joseph Clearfield ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Washington'da varılan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasının uygulanması ve Clearfield'ın İsrail ziyareti ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'i Beyrut'ta kabul ederek, Lübnan- İsrail müzakerelerini görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, MCG4L Başkanı ABD'li General Clearfield ve beraberindeki heyet ile ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'yı kabul etti.

Görüşmede, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen Lübnan- İsrail müzakereleri sonucunda varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Clearfield'ın geçen hafta İsrail'de yürüttüğü temaslar da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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