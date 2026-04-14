Lübnan'dan, ülkenin güneyini işgal eden İsrail ile Washington'daki görüşmede ateşkese dönülmesi çağrısı

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad, ABD ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıda, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına dönülmesi ve insani krizin hafifletilmesi için pratik adımlar atılması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad, ülkesinin güneyini işgal eden İsrail'in Büyükelçisinin de katıldığı toplantıda Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Lübnanlı Büyükelçi Muavvad, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ev sahipliğinde İsrail'in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter ile yaptığı toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Muavvad, İsrail ile doğrudan müzakereler için yapılan hazırlık toplantısının verimli geçtiğini belirterek, "Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının bir an önce tam olarak uygulanması gerekliliğini yineledim." ifadesini kullandı.

Toplantıda Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve devletin egemenliğine dikkati çektiğini belirten Muavvad, ateşkes ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Muavvad, devam eden çatışmalar nedeniyle Lübnan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesi adına "pratik adımlar atılması" çağrısı yaptığını belirtti.

Lübnanlı Büyükelçi, gelecek görüşmenin tarihi ve yerinin daha sonra açıklanacağını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnanlı ve İsrailli büyükelçiler iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin görüşmesi olarak kayda geçti.

Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
