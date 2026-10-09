Lübnan Başbakanı Selam, İsrail işgalinin sona ermesini ve saldırıların durmasını istedi

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti.

Selam, başkent Beyrut'ta düzenlenen Beyrut Uluslararası Arap Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

Lübnanlıların art arda yaşanan savaş ve krizlerde ağır bedeller ödediğini vurgulayan Selam, yaşanan can kayıplarının yanı sıra insanların geçim kaynaklarını, evlerini ve birikimlerini kaybettiğini söyledi.

Devletin ülkenin tamamında karar alma yetkisini ve otoritesini yeniden tesis etmek, ekonomik toparlanma ve yeniden imar için gerekli reformları hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Selam, "Savaş ve barış kararını yalnızca devletin almadığı bir düzende kalıcı istikrar olamaz." dedi.

Selam, "Devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, topraklarımızdaki İsrail işgalinin sona ermesini, saldırıların durdurulmasını, yerinden edilenlerin evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönmesini, köy ve kentlerinin yeniden imarını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kitap fuarının, kitapların sergilendiği ve satıldığı yıllık bir etkinliğin ötesine geçmesini arzuladığını dile getiren Selam, fuarın kuşakları ve fikirleri buluşturan, yeni sorulara alan açan ve yıl boyunca okuma ile bilgiyi günlük yaşamda canlı tutacak girişimleri teşvik eden bir platform olmasını temenni etti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA