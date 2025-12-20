Haberler

Lübnan hükümeti: Silahların devlet tekelinde toplanması planında ikinci aşamaya hazırız, ordu desteklenmeli

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devlet tekelinde toplanması sürecinde ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını belirtti. Ordunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Selam, Litani Nehri'nin güneyindeki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devlet tekelinde toplanmasına yönelik plan kapsamında Litani Nehri'nin kuzeyini kapsayacak ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını belirterek, bu sürecin başarıyla yürütülmesi için Lübnan ordusunun desteklenmesinin önemini vurguladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Selam, başkent Beyrut'taki konutunda Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde yer alan Lübnan müzakere heyetinin Başkanı Büyükelçi Simon Kerem'i kabul etti.

Görüşmede Selam, silahların devlet tekelinde toplanmasına ilişkin planın ilk aşaması kapsamında Litani Nehri'nin güneyindeki sürecin tamamlanmasına sayılı günler kaldığını kaydetti.

Selam, hükümetin verdiği yetki doğrultusunda Lübnan ordusu tarafından hazırlanan plan temelinde ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

Başbakan Selam ayrıca Lübnan ordusunun sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Silahların toplanması süreci

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor.

Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
