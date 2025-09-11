Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin işgal altındaki Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği "provokatif geziyi" en sert ifadelerle kınadığını belirtti.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordu sözcüsünün işgal altındaki Lübnan topraklarında (Mercayun lçesine bağlı) El-Hiyam kasabası yakınlarında gerçekleştirdiği kışkırtıcı gezintiyi en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Selam, bu saldırgan eylemin, Lübnan'ın uluslararası kararları uygulama ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla tüm topraklarında devlet otoritesini sağlama konusunda kararlı bir duruş sergilediği bir dönemde yapıldığına dikkati çekti.

Lübnan Başbakanı Selam, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinde istikrarı baltalama kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini" vurguladı.

Selam, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Kasım 2024'teki anlaşma doğrultusunda kara, deniz ve hava ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumun Tel Aviv'e azami baskı yapmasını istedi.

İsrailli sözcü, işgal altındaki Lübnan topraklarında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bazı fotoğraflarını paylaşmış ve bu fotoğrafların Lübnan'ın güneyinde çekildiğini belirtmişti.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde, özellikle El-Hiyam köyü önündeki ileri savunma mevzilerinden birinde bir saha gezintisi yaptığını ifade etmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.