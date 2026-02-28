Lübnan Başbakanı: "Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek maceralara izin vermeyeceğiz"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından "ülkesinin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya sürüklenmesine" izin vermeyeceklerini açıkladı.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede yaşanan ciddi gelişmeler karşısında tüm Lübnanlıları sağduyu ve milliyetçilikle hareket etmeye, ülke ve halkın çıkarlarını her türlü hesap ve menfaatin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Selam'ın açıklaması, özellikle Hizbullah'ın İran'a destek olma ihtimali konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast tehditlerine karşı gerekli tüm hazırlıkların yapılacağını duyurmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesine yapılan uyarılara göre, Hizbullah'ın ABD-İsrail-İran çatışmasına katılması durumunda, bunun İsrail'in Lübnan'daki altyapıya saldırmasına yol açabileceğini ifade etmişti.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran dahil ülkenin bazı kentlerine saldırılar başlatmıştı.