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Lübnan Başbakanı'ndan pilot bölge uygulaması kapsamında Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar'a ziyaret

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar beldesine giderek bayrak dikti. ABD-İsrail-Lübnan çerçeve anlaşması kapsamında pilot bölge uygulaması başlatıldı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, pilot bölge uygulaması kapsamında Lübnan ordusunun konuşlandığı güneydeki Batı Zavtar beldesini ziyaret etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ziyarette Selam'a, Savunma Bakanı Mişel Menassa, Genelkurmay Başkanı Hassan Avde ile diğer hükümet ve askeri yetkililer eşlik etti.

Selam, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar'a Lübnan bayrağı dikti.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde dün konuşlanarak arama-tarama faaliyetleri başlattığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 21 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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