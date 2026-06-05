Lübnan Başbakanı'ndan İran'a, "Ülkemizin güneyini müzakerelerde koz olarak görmekten vazgeçin" çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle İran'ı hedef alarak, "Güneyimizi rahat bırakın, bölgeyi ve halkını müzakerelerde şartlarınızı iyileştirmek için kullanılan bir koz olarak görmekten vazgeçin." dedi.

Başbakan Selam, ikinci acil insani yardım çağrısının başlatılması dolayısıyla Beyrut'ta düzenlenen programda konuştu.

Lübnan'da kendilerine dayatılan savaşın üzerinden 3 ay geçtiğini ifade eden Selam, bu süre içinde 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Yerinden edilenlerin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Selam, İsrail saldırılarını durdurmak ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini sağlamak amacıyla müzakere yolunu seçtiklerini kaydetti.

ABD arabuluculuğunda 3 Haziran'da duyurulan ve başarısızlıkla sonuçlanan şartlı ateşkes anlaşmasına dair Selam, şu ifadeleri kullandı:

" Lübnan'da ateşkes konusunda bir mutabakata varmayı başardık. Ancak Lübnanlılar, dün İran Devrim Muhafızlarının bu mutabakata ilk karşı çıkan taraf olduğunu şaşkınlıkla gördü.

Bu durum, söz konusu savaşın bizim savaşımız olmadığını ve bizim için değil topraklarımız üzerinde ve halkımızın pahasına yürütüldüğünü bir kez daha gösterdi."

Selam, Lübnan'ın güneyindeki halkın kendi iradesiyle almadığı bir kararın ve kendisine ait olmayan bir savaşın bedelini ödediğini savundu.

Lübnan Başbakanı, sözlerine şöyle devam etti:

"İran'a söyleyecek bir sözüm varsa o da şudur: Güneyimizi rahat bırakın, bölgeyi ve halkını müzakerelerde şartlarınızı iyileştirmek için kullanılan bir koz olarak görmekten vazgeçin.

Biz, başka aktörlerin mesajlarının iletildiği bir posta kutusuna ya da savaşlarının yürütüldüğü açık bir alana dönüşmeyi reddeden bir vatanın sahibiyiz. Lübnan hiç kimsenin masasında bir pazarlık kartı değildir. Güney de hiç kimsenin yedek cephesi değildir."

Güney sakinlerinin İran ile ABD arasındaki savaşın tarafı olmadığını söyleyen Selam, "Lübnan'ın başkalarının savaşlarının sahası olarak kalması ve güney halkının kendi iradesi dışında yapılan hesapların bedelini ödemesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerin sürdüğünü kaydeden Selam, "Ateşkesin reddedilmesi, açık ve net şekilde savaşın sürmesi anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak insani kriz de devam etmekte hatta her geçen gün daha da derinleşmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.