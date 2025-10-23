Haberler

Lübnan Başbakanı: İsrail Topraklarımızdan Çekilmeli

Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı. Genel olarak ateşkesin korunması ve silah toplama süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve devam eden saldırılarına son vermesi gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Selam, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield ve beraberindeki heyetle başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede Clearfield, komite toplantılarının yeniden etkinleştirilmesi ve Lübnan tarafıyla yürütülen koordinasyon çalışmalarına dikkati çekti.

Clearfield, söz konusu toplantıların artık düzenli hale geldiğini ve güneyde ateşkesin korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Başbakan Selam ise İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi ve devam eden ihlallerini durdurma yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Selam ayrıca, ülkesinin, İsrail sınırına yaklaşık 29 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin güneyinde silahların toplanması sürecini, ordunun planında belirtildiği üzere, yıl sonuna kadar tamamlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan General Clearfield, sabah saatlerinde, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da kabul edilmişti. Görüşmede İsrail'in ülkesine yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesinin oluşturduğu mekanizmanın İsrail saldırıları ve ihlallerinin önüne geçmesi gerektiğini belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

İsrail ile Lübnan arasında ABD ile Fransa'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, Hizbullah güçleri İsrail sınırına yaklaşık 29 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun ülkenin güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacak.

Öte yandan Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
