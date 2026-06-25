Lübnan Başbakanı: Müzakerelerde Hedefimiz, İsrail'in Topraklarımızdan Tamamen Çekilmesi

BEYRUT, 25 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi talebini yineleyerek, İsrail'in ülkenin güneyinde askeri varlığını herhangi bir şekilde sürdürmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yerel Lebanon Debate haber sitesinin bildirdiğine göre Selam, "Müzakerelerdeki talebimiz bellidir. O da İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesidir" dedi.

Selam çarşamba günü Lübnan Basın Sendikası heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, "Lübnan, İsrail güçlerinin beş noktada değil, iki noktada bile varlığını sürdürmesini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Selam, tutukluların serbest bırakılmasını ve İsrail ile sınır sorunlarının çözülmesini de istediklerini belirtti.

Silahlar konusuna da değinen Selam, devlet otoritesinin tüm Lübnan topraklarında hakim kılınmasının, dış baskılardan ziyade 1989 tarihli Taif Anlaşması ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca ulusal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Başbakan, İsrail ile bir anlaşmaya varılsa bile, Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) gözlemci rolüne duyulan ihtiyacın süreceğini kaydetti.

Selam çarşamba günü İngiliz parlamento heyetini de kabul etti. Lübnan'la dayanışma mesajı veren heyet, İsrail'in tamamen çekilmesi ve Lübnan ordusuna verilen desteğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua