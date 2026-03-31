Lübnan Başbakanı Selam: "İsrail'in ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alması savaş suçu"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyinde sağlık ekiplerine yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu açıkladı. Selam, DSÖ'ye destekleri için teşekkür ederken, İsrail'in saldırılarında çok sayıda sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyinde sağlık ekiplerini hedef almasının "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu'yu kabul etti.

Ihekweazu, DSÖ'nün Lübnan'daki sağlık sektörüne desteğini sürdürdüğünü belirterek, tıbbi yardımlar taşıyan 3 uçağın Lübnan'a ulaştığını ifade etti.

Selam ise DSÖ'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, " İsrail'in güneyde ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alması savaş suçudur. Aynı şekilde gazetecileri ve sivilleri hedef alan saldırılar da bu kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 52 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
İkisi de 17 yaşında! Yayla evinde kanlı gece

İkisi de 17 yaşında! Yayla evinde kanlı gece
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı