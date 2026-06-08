Lübnan Başbakanı, İsrail'in ateşkesten bu yana 3 bin 500'e yakın hava saldırısı düzenlediğini söyledi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a yaklaşık 3 bin 500 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Selam başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Başbakan Selam, toplantıda İran- İsrail geriliminin tehlikelerine, özellikle de sebep olduğu geniş çaplı yerinden edilmelere dikkati çekti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik güçlerine ilişkin bilgi veren Selam, 1 Mart'tan bu yana 29'u asker olmak üzere ülkenin çeşitli güvenlik birimlerinden 47 kişinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Selam, İsrail'in 17 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Lübnan'a 3 bin 491 hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail'in 407 kez patlayıcılarla, 6 kez de buldozerlerle yıkım operasyonu yaptığını söyleyen Selam, İsrail ordusunun Lübnan'a 6 kara saldırısında bulunduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.