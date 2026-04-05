Lübnan Ulaştırma Bakanı, Masna Sınır Kapısı'nın silah kaçakçılığı için kullanıldığı iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Resmani, Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı'nın silah kaçakçılığı için kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Resmani, güvenlik önlemlerinin sıkı olduğunu ve bu iddiaların somut bir veriye dayanmadığını belirtti.

Bakan Resmani'nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah tarafından "askeri amaçlarla ve silah kaçakçılığı için kullanıldığı" iddiasıyla Masna bölgesinin tahliye edilmesi yönündeki uyarısına yanıt verildi.

Resmani, "Özellikle sınır kapısı üzerinden silah kaçakçılığı yapılabileceğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Lübnan ile Suriye tarafları arasındaki mevcut koordinasyon ve sıkı güvenlik önlemleri ışığında, bu iddialar hiçbir somut veriye dayanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Masna Sınır Kapısı'nın tamamen Lübnanlı ilgili güvenlik birimlerinin denetimi ve gözetimi altında olduğunu vurgulayan Resmani, "Birimler görevlerini tam bir disiplin ve ciddiyetle yerine getirmekte, tüm kamyonlar arama, inceleme ve röntgen cihazlarıyla kontrolden geçirilmektedir." ifadelerine yer verdi.

Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazin Alluş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı'na yönelik saldırı tehdidinin ardından Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattıklarını duyurmuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'a yakınlığı nedeniyle Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da bulunan Masna Sınır Kapısı sıkça kullanılıyor.

İsrail ordusu sonuncusu şubat ayında olmak üzere daha önce de Masna Sınır Kapısı'na saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
