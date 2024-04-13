Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Bosna Hersek'te konser verdi

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki konserinde hayranlarıyla buluştu.

Zain'in Saraybosna'daki Zetra Spor Salonu'nda düzenlenen konserine yüzlerce Bosna Hersekli hayranı katıldı.

Konserde Zain dışında, Üsküplü ses sanatçısı Mesut Kurtiş, hafız ve ses sanatçısı Aziz Alili, Boşnak sanatçı Latif Mocevic ve Hamza İlahi Grubu da sahne aldı.

Alili'nin "Şehitler, ey sevilenler" isimli ilahisiyle başlayan konserde, Zain, seslendirdiği "Alemlerin rahmeti, ey Muhammed" isimli parçasıyla büyük beğeni topladı.

Seyirciler, "kefiye" denilen Filistin atkısıyla sahnede yer alan Zain'in Arapça ve İngilizce seslendirdiği parçalara eşlik etti.