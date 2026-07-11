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Paris'teki Louvre Müzesi'nin Kapanış Saati Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 2 Saat Erkene Çekildi

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Paris'teki Louvre Müzesi, etkili olan sıcak dalgası sebebiyle cuma gününden pazartesiye kadar normalden 2 saat erken kapanacağını duyurdu.

PARİS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, 10 Temmuz 2026.

Louvre Müzesi, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan sıcak dalgası nedeniyle müzenin cuma gününden önümüzdeki pazartesi gününe kadar normalden 2 saat daha erken kapanacağını duyurdu. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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