Paris'teki Louvre Müzesi'nin Kapanış Saati Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 2 Saat Erkene Çekildi

PARİS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, 10 Temmuz 2026.

Louvre Müzesi, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan sıcak dalgası nedeniyle müzenin cuma gününden önümüzdeki pazartesi gününe kadar normalden 2 saat daha erken kapanacağını duyurdu. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua