Louvre Müzesi'nde Tarihi Takı Soygunu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunla çalınan paha biçilemez takıların henüz bulunamadığı bildirildi. Gözaltındaki iki şahıs, soyguna katıldıklarını itiraf etti. Müzede çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de çalınan tarihi eser değeri olan takıların henüz bulunamadığı bildirildi.

Paris Savcısı Laure Beccuau, başkent Paris'te düzenlediği basın toplantısında, müzedeki soyguna ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Soruşturma kapsamında son derece önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Beccuau, gözaltındaki 2 kişi hakkında "Bu 2 adam, takıları çalmak için Apollo Galerisi'ne girenler olmakla suçlanıyor." dedi.

Beccuau, söz konusu 2 kişinin, gözaltı sırasında müzedeki soygun olayına katıldıklarını kısmen itiraf ettiğini belirterek, haklarında "organize hırsızlık" suçlamasıyla soruşturma açılması için sorgu hakimlerinin karşısına çıkarılmasının beklendiğini dile getirdi.

Takıların henüz ellerinde olmadığını kaydeden Beccuau, "Bir gün bulunacaklarına ve Louvre Müzesi ile (Fransız) milletine iade edilebilmelerine dair ümidimi muhafaza etmek istiyorum." diye konuştu.

Laure Beccuau, hırsızların düşürdüğü 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait tacı restore etmenin zor olacağına işaret ederek, "Hiçbir şey, suçluların müze içinden bir suç ortaklığından faydalandığını doğrulamayı sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Çalınan tarihi eserlerin satılamayacağını vurgulayan Beccuau, her kim bu eserleri satın alırsa, hırsızlık suçunu gizleme suçunu işlemiş olacağının altını çizdi.

Beccuau, gözaltındaki ilk şüphelinin 2010'dan bu yana Fransa'da yaşayan 34 yaşındaki bir Cezayirli olduğunu ve alandan kaçmak için kullanılan motorlardan birinin üzerinde bulunan DNA örneği sayesinde kimliğinin tespit edildiğini aktararak, diğer 39 yaşındaki zanlının ise Fransa doğumlu olduğunu ve müzenin kırılan camlarında DNA örneğinin tespit edildiğini belirtti.

Soyguna fiilen karışan 4 kişiden daha geniş bir grubun bu soygunla bağlantılı olabilmesi ihtimalinden de bahseden Beccuau, soruşturma hakiminin karşısına çıkacak 2 ismin "organize hırsızlık" gerekçesiyle 15 yıl, "suç örgütü" gerekçesiyle ise 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olacağını kaydetti.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde, 19 Ekim sabahı soygun yaşanmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın gerçekleştirdiği soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu, ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankası'na taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi, 25 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
