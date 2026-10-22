LÖSEV yetkilileri Adana'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çalışmalarını anlattı

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Adana'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

LÖSEV İl Koordinatörü Betül Özgüven, bir otelde düzenlenen toplantıda, her zaman lösemili çocukların yanında olduklarını söyledi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık çalışmaları yapacaklarını belirten Özgüven, "Farkındalık çalışmalarıyla löseminin bulaşıcı olmadığını, çocukların hayata yeniden bağlanabileceğini ve erken tanının önemini vurguluyoruz. Lösemi ve kanser farkındalığı olmayan hiç kimse kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

Programda, LÖSEV'in desteğiyle hastalığı yenen Ali Avcı da yaşadığı süreci anlattı.

Kaynak: AA