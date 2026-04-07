Haberler

LÖSEV'den 'Polis Haftası' ziyaretleri

LÖSEV'den 'Polis Haftası' ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında tedavi süreçlerini tamamlamış çocuklar, polis müzesini gezerek polis teşkilatının tarihi hakkında bilgi edindi.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ankara'da gerçekleştirilen program kapsamında, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ziyaret edildi. Ziyarete, LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Kurumlarla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Sinan Aras, Kurumlarla İlişkiler Sorumlusu Gülcan Şahin Kara'nın yanı sıra sağlığına kavuşmuş gençlerden Furkan Köse, Bengisu Türker, Dilara Altan, Doğukan Yalçınöz, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan çocuklardan Burak Ali Tanrıkulu, Deren Hatun Durmaz, Miray Demiryürek ile Elif Nur Demiryürek ve anne Şule Genç katıldı.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, tedavisini tamamlayan çocukların vakıfla bağlarının ömür boyu sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Ankara programı kapsamında ayrıca Polis Müzesi de gezildi. Çocuklar burada Türk polis teşkilatının tarihine dair bilgiler edinirken, polis köpekleri ve polis maskotu eşliğinde gerçekleştirilen küçük etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında ayrıca Özel Harekat Başkanlığı ziyaret edilerek, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal ile bir araya gelindi. Hayal de çocuklarla yakından ilgilenerek, onların her zaman ziyarete gelebileceklerini ve buranın kendilerinin de evi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

