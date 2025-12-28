Haberler

Lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği

Lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği
Ankara'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemiyi atlatan ve tedavisi süren çocuklar ile aileleri için yılbaşı etkinliği düzenledi. Etkinlikte lösemili çocuklar koro olarak sahne aldı ve yılbaşı pastası kesildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, lösemiyi atlatan ve tedavisi süren çocuklar ile aileleri yeni yılı kutladı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği partide, lösemili çocuklardan oluşan koro sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Program, yılbaşı pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

Yılbaşı partisine lösemili oğlu Çınar Çevre (5) ile katılan Nihal Çevre, "Bizim hikayemiz tam olarak 4 yıl önce başladı. Çınar, 21 aylıktı ve tanı konuldu. Tedavisi LÖSANTE'de devam etti. Şu an 4'üncü yılımızdayız. Artık 5 yılın sonunda dosyamız kapanacak inşallah. Tabii ki bu imkanlar için LÖSEV'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdalardı. Şu an Çınar, ana sınıfına gidiyor ve LÖSEV Eğitim Kurumlarına devam ediyor. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılda tüm çocuklarımızın iyileşmesini diliyorum. Bu süreç çok zor bir süreç. Çok büyük acılar çekiyoruz gerçekten. Tüm çocuklarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Çınar Çevre ise "Arkadaşlarım ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün burada birlikte yemek yedik ve çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

2024 yılında lösemi teşhisi konulan Rüzgar Şahiner (6) ise "Bugün burada olmak çok güzel. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım ile birlikte olmak ayrıca güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
